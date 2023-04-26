G1: суд в Бразилии распорядился приостановить работу Telegram из-за непредоставления данных
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«Суд обязал телефонных операторов и магазины приложений немедленно удалить приложение из доступа», — сообщает новостной портал G1.
Суд также наложил на компанию штраф в размере 1 млн реалов в день за отказ предоставить данные.
Как утверждается, запрос на доступ к данным членов неонацистской группировки был сделан в рамках расследования нападения на две школы в Аракрусе, в результате которого погибли четыре человека.
Стрельбу открыл 16-летний ученик одной из этих школ.