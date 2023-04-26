G1: суд в Бразилии распорядился приостановить работу Telegram из-за непредоставления данных

Короткая ссылка
Суд в Бразилии распорядился приостановить работу мессенджера Telegram в стране из-за непредоставления по запросу полиции полных данных о неонацистских группировках, которые используют платформу.
G1: суд в Бразилии распорядился приостановить работу Telegram из-за непредоставления данных
  • Gettyimages.ru

«Суд обязал телефонных операторов и магазины приложений немедленно удалить приложение из доступа», —  сообщает новостной портал G1.

Суд также наложил на компанию штраф в размере 1 млн реалов в день за отказ предоставить данные.

Как утверждается, запрос на доступ к данным членов неонацистской группировки был сделан в рамках расследования нападения на две школы в Аракрусе, в результате которого погибли четыре человека.

Стрельбу открыл 16-летний ученик одной из этих школ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить