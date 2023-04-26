G1: суд в Бразилии распорядился приостановить работу Telegram из-за непредоставления данных

Суд в Бразилии распорядился приостановить работу мессенджера Telegram в стране из-за непредоставления по запросу полиции полных данных о неонацистских группировках, которые используют платформу.

«Суд обязал телефонных операторов и магазины приложений немедленно удалить приложение из доступа», — сообщает новостной портал G1.

Суд также наложил на компанию штраф в размере 1 млн реалов в день за отказ предоставить данные.

Как утверждается, запрос на доступ к данным членов неонацистской группировки был сделан в рамках расследования нападения на две школы в Аракрусе, в результате которого погибли четыре человека.

Стрельбу открыл 16-летний ученик одной из этих школ.