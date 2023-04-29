Суд в Бразилии отменил решение о блокировке Telegram

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Суд в Бразилии принял решение отменить блокировку мессенджера Telegram.

Об этом сообщает портал G1.

Отмечается, что судья Флавий Лукас посчитал решение о блокировке неразумным, так как оно «нарушает свободу коммуникации широкого круга лиц, не связанных с расследуемыми фактами».

Вместе с этим он оставил в силе ежедневный штраф в размере 1 млн реалов за непредоставление информации, запрошенной следственными органами.

Ранее сообщалось, что суд в Бразилии распорядился приостановить работу мессенджера Telegram в стране из-за непредоставления по запросу полиции полных данных о неонацистских группировках, которые используют платформу.

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