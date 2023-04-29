Суд в Бразилии отменил решение о блокировке Telegram
Об этом сообщает портал G1.
Отмечается, что судья Флавий Лукас посчитал решение о блокировке неразумным, так как оно «нарушает свободу коммуникации широкого круга лиц, не связанных с расследуемыми фактами».
Вместе с этим он оставил в силе ежедневный штраф в размере 1 млн реалов за непредоставление информации, запрошенной следственными органами.
Ранее сообщалось, что суд в Бразилии распорядился приостановить работу мессенджера Telegram в стране из-за непредоставления по запросу полиции полных данных о неонацистских группировках, которые используют платформу.