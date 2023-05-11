Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

RMF FM: Шрёдер стал фигурантом польского расследования конфликта на Украине

Короткая ссылка
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер проходит фигурантом расследования польских следователей в связи с конфликтом на Украине.
RMF FM: Шрёдер стал фигурантом польского расследования конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«В Национальную прокуратуру поступило уведомление о возможном совершении преступления Герхардом Шрёдером... Немецкий политик мог использовать свои позиции в российской энергетике для последующего давления на страны ЕС и Украину», — говорится в сообщении RMF FM.

Польские следователи также намерены выяснить роль бывшего канцлера в «подготовке российского вторжения» на Украину. В публикации отметили, что Шрёдер «не дистанцировался от Кремля» и продолжал занимать посты в российских энергетических компаниях.

В 2022 году Шрёдер подал в суд на бундестаг с требованием вернуть часть привилегий.

В мае в Польше предложили Евросоюзу ввести санкции против Шрёдера из-за его связей с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить