RMF FM: Шрёдер стал фигурантом польского расследования конфликта на Украине

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер проходит фигурантом расследования польских следователей в связи с конфликтом на Украине.

«В Национальную прокуратуру поступило уведомление о возможном совершении преступления Герхардом Шрёдером... Немецкий политик мог использовать свои позиции в российской энергетике для последующего давления на страны ЕС и Украину», — говорится в сообщении RMF FM.

Польские следователи также намерены выяснить роль бывшего канцлера в «подготовке российского вторжения» на Украину. В публикации отметили, что Шрёдер «не дистанцировался от Кремля» и продолжал занимать посты в российских энергетических компаниях.

В 2022 году Шрёдер подал в суд на бундестаг с требованием вернуть часть привилегий.

В мае в Польше предложили Евросоюзу ввести санкции против Шрёдера из-за его связей с Россией.