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Бывший канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд с требованием вернуть ему часть привилегий

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Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на бундестаг с требованием вернуть часть привилегий.
Бывший канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд с требованием вернуть ему часть привилегий
  • Gettyimages.ru
  • © Gerardo Morones

Об этом сообщила немецкая газета Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA.

По словам адвоката экс-главы правительства Михаэля Нагеля, Шрёдер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками.

Ранее арбитражная комиссия СДПГ в первой инстанции отклонила ходатайство об исключении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера из партии из-за его контактов с «Газпромом» и президентом России Владимиром Путиным.

В мае в Польше предложили Евросоюзу ввести санкции против Шрёдера из-за его связей с Россией.

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