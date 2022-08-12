Бывший канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд с требованием вернуть ему часть привилегий

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на бундестаг с требованием вернуть часть привилегий.

Об этом сообщила немецкая газета Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA.

По словам адвоката экс-главы правительства Михаэля Нагеля, Шрёдер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками.

Ранее арбитражная комиссия СДПГ в первой инстанции отклонила ходатайство об исключении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера из партии из-за его контактов с «Газпромом» и президентом России Владимиром Путиным.

В мае в Польше предложили Евросоюзу ввести санкции против Шрёдера из-за его связей с Россией.