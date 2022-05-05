В Польше намерены добиваться введения санкций ЕС против экс-канцлера ФРГ Шрёдера

В Польше предложили Евросоюзу ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера из-за его связей с Россией.

С таким заявлением выступил замминистра юстиции, депутат парламента Польши Себастьян Калета.

«Сотни российских олигархов, связанных с важнейшими энергетическими фирмами России, объяты санкциями Евросоюза. В этом списке недостаёт одного очень важного лица. Это, собственно говоря, Герхард Шрёдер», — сказал он журналистам. Слова Калеты приводит РИА Новости.

По его мнению, экс-канцлер ФРГ «представлял Россию на форуме Европейского союза» и имеет отношение как к «Газпрому», так и к «Роснефти».

«Я направил письмо господину министру Конраду Шиманьскому (министр по делам Европейского союза. — RT), чтобы Польша предложила в следующем санкционном пакете включить в список лиц, на которых наложены санкции Евросоюза, Герхарда Шрёдера», — добавил польский парламентарий.

Он пояснил, что это должно привести к заморозке имущества Шрёдера на территории Европейского союза.

Герхард Шрёдер ранее заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе: промышленность Германии нуждается в российских ресурсах.

Он подчеркнул, что после окончания спецоперации на Украине «придётся вновь взаимодействовать с Россией».