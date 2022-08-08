СДПГ отклонила ходатайство об исключении Шрёдера из партии
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Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление политсилы.
В статье говорится, что Шрёдер может оставаться в СДПГ.
«Арбитражная комиссия округа СДПГ Ганновера отклонила все ходатайства об исключении его из партии», — говорится в сообщении партии.
Ранее Шрёдер выступил за запуск трубопровода «Северный поток — 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ.
Он отметил, что «когда дела пойдут совсем туго», то существуют трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» — и проблем с поставками газа для промышленности Германии и немецких домохозяйств не будет.