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В Европарламенте начали работу над первым законом об искусственном интеллекте

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Депутаты профильных комитетов Европейского парламента предварительно согласились начать консультации по регулированию сферы искусственного интеллекта на европейском рынке.
В Европарламенте начали работу над первым законом об искусственном интеллекте
  • AP
  • © Olivier Matthys

«После утверждения это будут первые в мире правила для искусственного интеллекта», — говорится в заявлении.

В соответствии с документом искусственный интеллект должен быть надёжным, прозрачным, отслеживаемым, недискриминационным, а также оберегающим окружающую среду.

Ранее эксперт в сфере финтех, заместитель генерального директора по развитию международных проектов в сфере DeFi и FinTech ПАО «СПБ Биржа», управляющий директор Ассоциации «НП РТС» и член жюри премии «Искусный интеллект 2023» Максим Волков заявил, что искусственный интеллект не сможет конкурировать с истинными творцами.

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