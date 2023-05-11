В Европарламенте начали работу над первым законом об искусственном интеллекте

Депутаты профильных комитетов Европейского парламента предварительно согласились начать консультации по регулированию сферы искусственного интеллекта на европейском рынке.

«После утверждения это будут первые в мире правила для искусственного интеллекта», — говорится в заявлении.

В соответствии с документом искусственный интеллект должен быть надёжным, прозрачным, отслеживаемым, недискриминационным, а также оберегающим окружающую среду.

Ранее эксперт в сфере финтех, заместитель генерального директора по развитию международных проектов в сфере DeFi и FinTech ПАО «СПБ Биржа», управляющий директор Ассоциации «НП РТС» и член жюри премии «Искусный интеллект 2023» Максим Волков заявил, что искусственный интеллект не сможет конкурировать с истинными творцами.