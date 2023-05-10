Специалист Волков: ИИ не сможет конкурировать с истинными творцами

Эксперт в сфере финтех, заместитель генерального директора по развитию международных проектов в сфере DeFi и FinTech ПАО «СПБ Биржа», управляющий директор Ассоциации «НП РТС» и член жюри премии «Искусный интеллект 2023» Максим Волков рассказал о влиянии ИИ на рынок труда.

В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил, что сила искусственного интеллекта в том, что он может проанализировать все варианты решения проблемы и выбрать лучший, но там, где необходимо придумать нечто принципиально новое, нейросеть спасует.

«Даже в тех сферах, где искусственный интеллект сможет заменить всех линейных специалистов, ему не удастся конкурировать с истинными творцами. С помощью нейросети можно создавать ленту новостей — но она не заменит гениального интервьюера, который способен разговорить даже самого замкнутого ньюсмейкера», — сказал Волков.

По его словам, ИИ может спроектировать идеальное здание в любом стиле, но не сможет создать собственный архитектурный стиль.

«Поэтому творцам точно можно не опасаться конкуренции», — добавил он.

Ранее профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с «Радио 1» рассказал, какие профессии нейросеть сможет и не сможет заменить.