Специалист Волков: ИИ не сможет конкурировать с истинными творцами
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В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил, что сила искусственного интеллекта в том, что он может проанализировать все варианты решения проблемы и выбрать лучший, но там, где необходимо придумать нечто принципиально новое, нейросеть спасует.
«Даже в тех сферах, где искусственный интеллект сможет заменить всех линейных специалистов, ему не удастся конкурировать с истинными творцами. С помощью нейросети можно создавать ленту новостей — но она не заменит гениального интервьюера, который способен разговорить даже самого замкнутого ньюсмейкера», — сказал Волков.
По его словам, ИИ может спроектировать идеальное здание в любом стиле, но не сможет создать собственный архитектурный стиль.
«Поэтому творцам точно можно не опасаться конкуренции», — добавил он.
Ранее профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с «Радио 1» рассказал, какие профессии нейросеть сможет и не сможет заменить.