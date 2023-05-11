Глава Минюста Польши Зебро сравнил Шольца с Геббельсом и назвал его идиотом

Глава Минюста Польши Збигнев Зебро сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом из-за его высказывания о Второй мировой войне.

Ранее Шольц в своём Twitter заявил, что Германия более 70 лет назад освободилась от тирании национал-социализма.

«Шольц, выступая в Европарламенте, сказал, что Германия была освобождена от нацистов, так как Германия была оккупирована ими во время войны. Можно сказать, что таким образом канцлер Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса, который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера Шольца», — цитирует Зебро РИА Новости.

Глава польского Минюста предположил, что канцлер ФРГ пытается снять ответственность с Германии за преступления прошлого и переписать историю таким образом.

Зебро подчеркнул, что есть предел для абсурда, лжи и оскорбления жертв Второй мировой войны.

«Предел был перейдён. Можно задаться вопросом: канцлер Шольц идиот или мошенник?» — добавил он.

Ранее Шольц в канун празднования Дня Победы заявил, что посыл «нынешнего 9 Мая» заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим.

Он также призвал власти Евросоюза продолжать поддерживать Украину и не бояться демонстрации силы со стороны России.