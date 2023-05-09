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Шольц заявил, что Евросоюз не должен бояться демонстрации силы России

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Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал власти Евросоюза продолжать поддерживать Украину и не бояться демонстрации силы со стороны России. Об этом он сказал в связи с проведением парада на Красной площади в Москве.
Шольц заявил, что Евросоюз не должен бояться демонстрации силы России
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«В 2,2 тыс. км к северо-востоку отсюда Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами. Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется», — цитирует его ТАСС.

Шольц добавил, что посыл «нынешнего 9 Мая» заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим.

9 мая на Красной площади в Москве прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Знамённая группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы — красный стяг, водружённый над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.

На параде присутствовали лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.

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