Шольц 9 мая заявил, что прошлое не сможет одержать победу над будущим

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что посыл «нынешнего 9 Мая» заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим.

«Посыл нынешнего 9 Мая должен заключаться не в том, что доносится из Москвы. Наш посыл заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим», — цитирует его ТАСС.

Ранее на Красной площади в Москве прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На параде присутствовали лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.

Глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал ускоренное принятие на Украине законопроекта о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский установил в стране 9 мая Днём Европы.