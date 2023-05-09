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Шольц 9 мая заявил, что прошлое не сможет одержать победу над будущим

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что посыл «нынешнего 9 Мая» заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим.
Шольц 9 мая заявил, что прошлое не сможет одержать победу над будущим
  • Gettyimages.ru

«Посыл нынешнего 9 Мая должен заключаться не в том, что доносится из Москвы. Наш посыл заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим», — цитирует его ТАСС.

Ранее на Красной площади в Москве прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На параде присутствовали лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.

Глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал ускоренное принятие на Украине законопроекта о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский установил в стране 9 мая Днём Европы.

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