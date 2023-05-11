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Myśl Polska: оставят Польшу один на один с Россией после поражения Украины

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После поражения Украины Соединённые Штаты оставят Польшу один на один с Россией, потому что Вашингтон будет слишком занят столкновением с Китаем, пишет Myśl Polska.
Myśl Polska: оставят Польшу один на один с Россией после поражения Украины
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Из происходящего видно, что с военной точки зрения Украина не выигрывает войну и, вероятно, имеет всё меньше и меньше шансов на это», — отмечает автор Анджей Шлезак.

В действиях Китая журналист увидел реализацию одного из учений стратега Сунь-цзы, которое гласит, что «величайшая победа — это победа над врагом без военного столкновения».

«Пока что в глобальном соперничестве с США китайцы побеждают без прямого военного конфликта. Вопрос — как долго ещё?» — пишет он.

По мнению Шлезака, у США может не остаться выбора, кроме как остановить китайскую экспансию военным путём как можно раньше.

Он предположил, что после поражения Киева и начала китайско-американского конфликта США вряд ли продолжат поддерживать Украину и Польшу.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что США предоставят Варшаве боевые вертолёты Apache и разместят их на востоке страны.

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