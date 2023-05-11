Косачёв назвал безответственным решение Британии отправить ВСУ ракеты большой дальности

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление британского министра обороны Бена Уоллеса, который подтвердил, что Лондон отправляет украинской армии крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

«Это совершенно безответственное решение британских властей, которое, разумеется, даёт в руки украинских авантюристов достаточно мощное оружие, способное наносить ущерб в масштабах очевидно неприемлемых», — считает он.

По мнению сенатора, сейчас необходимо принять исчерпывающие меры с российской стороны.

«Но ответ должен быть абсолютно конкретным, жёстким и ощутимым для украинской стороны. Любые подобного рода действия в конечном итоге будут приводить лишь к новым потерям, новому ущербу именно с украинской стороны. В этом не должно быть ни у кого сомнений», — добавил Косачёв.

Ранее Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет украинской армии крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.