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Депутат Шхагошев назвал шантажом призывы ЕС к Грузии по поводу авиасообщения с Россией

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT призывы Европейского союза к Грузии следовать санкциям против России в отношении запрета на полёты.
Депутат Шхагошев назвал шантажом призывы ЕС к Грузии по поводу авиасообщения с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © mtcurado

«Это прямой шантаж со стороны ЕС. Безусловно, это мешает развитию экономики Грузии. Давление Вашингтона уже не действует на некоторые страны, поэтому они включили в этот процесс ЕС. Они используют желание Грузии войти в ЕС»,— подчеркнул парламентарий.

Ранее на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС призывает Грузию следовать санкциям против России в отношении запрета на полёты из Москвы в Тбилиси и обратно.

Накануне российский президент Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии и снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию. 

Грузинские власти заявили, что разрешат выполнять авиарейсы из России компаниям, не попавшим под санкции.

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