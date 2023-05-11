Депутат Шхагошев назвал шантажом призывы ЕС к Грузии по поводу авиасообщения с Россией
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«Это прямой шантаж со стороны ЕС. Безусловно, это мешает развитию экономики Грузии. Давление Вашингтона уже не действует на некоторые страны, поэтому они включили в этот процесс ЕС. Они используют желание Грузии войти в ЕС»,— подчеркнул парламентарий.
Ранее на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС призывает Грузию следовать санкциям против России в отношении запрета на полёты из Москвы в Тбилиси и обратно.
Накануне российский президент Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии и снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.
Грузинские власти заявили, что разрешат выполнять авиарейсы из России компаниям, не попавшим под санкции.