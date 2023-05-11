Депутат Шхагошев назвал шантажом призывы ЕС к Грузии по поводу авиасообщения с Россией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT призывы Европейского союза к Грузии следовать санкциям против России в отношении запрета на полёты.

«Это прямой шантаж со стороны ЕС. Безусловно, это мешает развитию экономики Грузии. Давление Вашингтона уже не действует на некоторые страны, поэтому они включили в этот процесс ЕС. Они используют желание Грузии войти в ЕС»,— подчеркнул парламентарий.

Ранее на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС призывает Грузию следовать санкциям против России в отношении запрета на полёты из Москвы в Тбилиси и обратно.

Накануне российский президент Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии и снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.

Грузинские власти заявили, что разрешат выполнять авиарейсы из России компаниям, не попавшим под санкции.