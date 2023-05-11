Боррель: в ближайшие три года страны ЕС потратят €70 млрд на расширение военных возможностей

В ближайшие три года страны Европейского союза потратят €70 млрд на расширение своих военных возможностей, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Страны ЕС в ближайшие три года намерены потратить €70 млрд на наращивание оборонных возможностей», — приводит РИА Новости слова Борреля на форуме в Брюсселе.

Ранее стало известно, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Европейская комиссия выделит ещё €1,5 млрд на производство боеприпасов для киевского режима.

До этого СМИ писали, что Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики ЕС, который намерен сделать производство оружия одним из приоритетных направлений развития своей экономики.