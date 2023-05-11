ФБР отказалось передать конгрессменам документы о возможном участии Байдена в коррупции

ФБР отказалось предоставить конгрессменам документы, которые, по мнению представителей Республиканской партии, доказывают участие американского президента Джо Байдена в незаконных схемах с участием иностранных граждан.

Об этом заявил CNN председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей Джеймс Комер.

По его словам, из ответа бюро становится понятно, что документы существуют.

Республиканцы также просили ФБР начать расследование по данному факту.

«ФБР не сделала ничего из этого», — отметил Комер.

Также в сообщении приводится заявление представителя ФБР о том, что документы республиканцам не предоставят, поскольку в них содержатся «зацепки и подозрения», а «более поздние и полные отчёты могут оправдать лиц, которые первоначально были выставлены в негативном свете».

Ранее расследование комитета палаты представителей США установило, что семья Байдена получила более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из Китая. Конгрессмены при этом не считают эти доходы законными.