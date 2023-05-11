GT: США пересмотрели миротворческую роль Китая, чтобы загнать его в ловушку на Украине

Соединённые Штаты пересмотрели свою позицию относительно миротворческой роли Китая в украинском конфликте, чтобы загнать его в ловушку. Такое мнение высказал военный эксперт Сун Чжунпин в статье для газеты Global Times.

«За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчёты», — говорится в публикации.

По мнению аналитика, Вашингтону выгодно участие Пекина в переговорах, поскольку он может убедить Россию не наносить сокрушительного удара по Украине в случае определённых успехов в контрнаступлении ВСУ.

Если контрнаступление потерпит крах, США снова изменят свою позицию, отметил автор статьи.

Эксперт подчеркнул, что Пекин не намерен играть по написанному Вашингтоном сценарию и попадать в эту «ловушку».

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из КНР Цинь Ган в ходе встречи в Индии обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине.

Уточняется, что беседа министров прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе.

Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине.