GT: США пересмотрели миротворческую роль Китая, чтобы загнать его в ловушку на Украине
«За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчёты», — говорится в публикации.
По мнению аналитика, Вашингтону выгодно участие Пекина в переговорах, поскольку он может убедить Россию не наносить сокрушительного удара по Украине в случае определённых успехов в контрнаступлении ВСУ.
Если контрнаступление потерпит крах, США снова изменят свою позицию, отметил автор статьи.
Эксперт подчеркнул, что Пекин не намерен играть по написанному Вашингтоном сценарию и попадать в эту «ловушку».
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из КНР Цинь Ган в ходе встречи в Индии обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине.
Уточняется, что беседа министров прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе.
Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине.