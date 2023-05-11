Трамп: республиканцы должны допустить дефолт, если не добьются сокращения расходов

Бывший президент США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии допустить дефолт государства, если они не добьются от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов.

Его слова приводит телеканал CNN.

«Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт», — подчеркнул экс-президент.

При этом Трамп предположил, что дефолта не произойдёт, поскольку демократы сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка госдолга.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране станет разрушительным для американской экономики.

Он добавил, что готов обсудить с лидерами американского конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны.