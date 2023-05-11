Трамп: республиканцы должны допустить дефолт, если не добьются сокращения расходов
Его слова приводит телеканал CNN.
«Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт», — подчеркнул экс-президент.
При этом Трамп предположил, что дефолта не произойдёт, поскольку демократы сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка госдолга.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране станет разрушительным для американской экономики.
Он добавил, что готов обсудить с лидерами американского конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны.