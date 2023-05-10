Цель Соединённых Штатов на Украине — нанести России как можно больше ущерба. Как заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис, Вашингтон не волнует, какую цену за это заплатит Киев.

По его словам, руководство США понимает, что Украина не сможет одержать победу на поле боя.

«Их это не беспокоит. Всё свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России», — сказал Дэвис в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

Военный подчеркнул, что Вашингтон не волнует, какую цену за это заплатит Украина.

Ранее автор сайта The Hill Джозеф Боско заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией для «сохранения лица».