Подполковник Дэвис: США на Украине преследуют цель нанести России максимальный ущерб
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По его словам, руководство США понимает, что Украина не сможет одержать победу на поле боя.
«Их это не беспокоит. Всё свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России», — сказал Дэвис в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.
Военный подчеркнул, что Вашингтон не волнует, какую цену за это заплатит Украина.
Ранее автор сайта The Hill Джозеф Боско заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией для «сохранения лица».