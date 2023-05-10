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Автор The Hill Боско: Зеленский может начать переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо

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Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией для «сохранения лица». Об этом пишет автор сайта The Hill Джозеф Боско.
Автор The Hill Боско: Зеленский может начать переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо
  • Gettyimages.ru

«Вполне возможно, что Зеленский готов предложить Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица», — говорится в статье.

Боско добавил, что такое развитие ситуации предполагает сохранение за Россией части территории, а вопрос Крыма «не подлежит обсуждению для обеих сторон».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS предположил, что переговоры по украинскому урегулированию могут начаться при посредничестве Китая в конце 2023 года.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, решение украинского кризиса не упирается только в линию соприкосновения.

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