Автор The Hill Боско: Зеленский может начать переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией для «сохранения лица». Об этом пишет автор сайта The Hill Джозеф Боско.

«Вполне возможно, что Зеленский готов предложить Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица», — говорится в статье.

Боско добавил, что такое развитие ситуации предполагает сохранение за Россией части территории, а вопрос Крыма «не подлежит обсуждению для обеих сторон».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS предположил, что переговоры по украинскому урегулированию могут начаться при посредничестве Китая в конце 2023 года.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, решение украинского кризиса не упирается только в линию соприкосновения.