Профицит бюджета США оказался меньше прогноза и составил $176,081 млрд
- AP
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков, изначально предполагалось, что профицит составит $235 млрд.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране, в случае если не удастся достичь договорённостей по повышению потолка госдолга, станет разрушительным для американской экономики.
Он добавил, что готов обсудить с лидерами американского конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны.