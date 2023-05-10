Профицит бюджета США оказался меньше прогноза и составил $176,081 млрд

Профицит американского бюджета составил в апреле $176,081 млрд, следует из отчёта Минфина США.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков, изначально предполагалось, что профицит составит $235 млрд.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране, в случае если не удастся достичь договорённостей по повышению потолка госдолга, станет разрушительным для американской экономики.

Он добавил, что готов обсудить с лидерами американского конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны.





