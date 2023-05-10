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МИД России вручил главе дипмиссии Польши ноту протеста в связи с провокацией в Варшаве

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МИД России вручил временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевскому ноту протеста в связи с провокацией на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.
МИД России вручил главе дипмиссии Польши ноту протеста в связи с провокацией в Варшаве
  • РИА Новости

«В День Победы, священный для миллионов граждан Российской Федерации и других стран, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик, при сознательном бездействии польских властей была сорвана традиционная церемония возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма», — напомнили в министерстве.

Русофобская политика Польши направлена на извращение истории Второй мировой войны, отметили в Москве.

Там подчеркнули, что польские власти стремятся вытравить из памяти поляков благодарность Красной Армии, освободившей страну от ужасов нацизма.

В МИД добавили, что Россия в нужное время и нужным образом ответит на провокацию.

9 мая агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, и оттеснили его к машине, вынудив Андреева покинуть мемориальное кладбище.

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