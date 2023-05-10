В Белом доме заявили, что встречи с конгрессменами по дефолту будут проходить каждый день
- РИА Новости
«Что касается встреч специалистов, то сотрудники аппаратов лидеров конгресса и сотрудники Белого дома будут встречаться каждый день до встречи лидеров (конгресса. — RT) в пятницу», — цитирует её ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране, в случае если не удастся достичь договорённостей по повышению потолка госдолга, станет разрушительным для американской экономики.
Он добавил, что готов обсудить с лидерами американского конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны.