В Белом доме заявили, что встречи с конгрессменами по дефолту будут проходить каждый день

Встречи представителей американской администрации и конгресса США по теме недопущения дефолта в стране будут проводиться на ежедневной основе, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что касается встреч специалистов, то сотрудники аппаратов лидеров конгресса и сотрудники Белого дома будут встречаться каждый день до встречи лидеров (конгресса. — RT) в пятницу», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране, в случае если не удастся достичь договорённостей по повышению потолка госдолга, станет разрушительным для американской экономики.

Он добавил, что готов обсудить с лидерами американского конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны.