Запад будет пытаться использовать российскую молодёжь в своих интересах в военной сфере, заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин.

«Расшатывание внутриполитической ситуации в России остаётся одной из первостепенных задач США, решить которую Запад намерен в том числе с помощью обострения криминогенной обстановки в молодёжной среде», — сказал он в интервью «Российской газете».

По мнению собеседника издания, западные структуры попытаются ослабить Россию, не гнушаясь вовлечением несовершеннолетних для их использования в своих военных, диверсионно-террористических целях и психологических операциях.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что российская молодёжь сегодня находится на передовой борьбы с национализмом и неофашизмом.

Она также потребовала прекратить распространение фейков о принудительном удержании украинских детей в России.