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Военный эксперт Литовкин: Запад нарушил все квоты на наличие оружия в любой из стран

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Полина Полетаева
Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT назначение президентом России Владимиром Путиным замглавы российского МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией договора об обычных вооружённых силах в Европе.
Военный эксперт Литовкин: Запад нарушил все квоты на наличие оружия в любой из стран
  • AP

Собеседник RT отметил, что договор, о котором идёт речь, «достаточно старый».

«Он создавался ещё во времена существования Варшавского договора и распределял боевые системы, например танки, бронированные машины, самоходные артиллерийские установки, самолёты и вертолёты по определённым зонам. Договор предусматривал, что входящие в него страны сообщают в Венский военный комитет при ОБСЕ о наличии тех или иных вооружений в районах, подпадающих под его действие. И каждая из стран, входящих в договор, могла приехать и проверить соответствие заявленных в докладе вооружений с реальным положением дел», — рассказал Литовкин.

Он добавил, что в 1999 году в Стамбуле была проведена конференция по модернизации и адаптации договора к новым условиям.

«Россия ратифицировала этот договор. Но его не ратифицировали страны Балтии, не ратифицировали Чехия и Словакия, ставшие отдельными странами, не ратифицировали те же США. Это продолжалось достаточно долго, и в 2007 году президент России принял решение о приостановке участия в этом договоре. Получалось, что какие-то страны могут приехать проверять Россию, а мы не можем приехать и проверить, что делается, например, в Латвии… Мы приостановили своё участие до момента, пока страны не ратифицируют своё участие в договоре и не перейдут к его выполнению. Но за прошедшие годы ни одна из стран НАТО не пошевелилась», — отметил военный эксперт.

Собеседник RT также обратил внимание на то, что страны Запада нарушили все квоты на наличие оружия в любой из стран и стали сосредотачивать на границах России огромные потенциалы.

«Наконец, мы решили, что оставаться в этом договоре смысла нет. Поэтому Рябков поставит перед Думой вопрос о денонсации этого договора», — заключил Литовкин.     

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил замглавы российского МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией договора об обычных вооружённых силах в Европе.

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