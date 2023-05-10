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Школа при российском посольстве в Польше возобновила занятия

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Школа при российском посольстве в Польше возобновила занятия на новом месте после того, как варшавские власти изъяли у неё здание.
Школа при российском посольстве в Польше возобновила занятия
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Леонида Щукина.

«Все кабинеты готовы. Учителя готовы... Школа начинает работать. Всё по расписанию», — сказал Щукин.

По его словам, подготовлено 18 кабинетов, в них перевезли всё необходимое оборудование.

29 апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, выломав дверь.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщал, что школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.

2 мая МИД России выразил протест временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевски в связи с захватом здания школы.

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