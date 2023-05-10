Греческий экс-генерал Христу считает недопустимой отправку ЗРК С-300 на Украину

Поставка Грецией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооружённым силам Украины является недопустимой, заявил греческий генерал-майор ВВС в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

В первую очередь, отметил экс-генерал, существуют межправительственные соглашения между государствами, которые подразумевают наличие лицензии от производителей при использовании вооружения конкретной страны за её пределами.

«Второе. С-300 составляют большую часть греческой противовоздушной обороны, и они ни в коем случае не должны быть выведены из Греции», — подчеркнул Христу.

В апреле греческий министр национальной обороны Николаос Панайотопулос заявил, что Греция не поставит Киеву танки Leopard 2A6 и С-300, находящиеся у неё на вооружении.