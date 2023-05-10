Греческий экс-генерал Христу считает недопустимой отправку ЗРК С-300 на Украину
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
В первую очередь, отметил экс-генерал, существуют межправительственные соглашения между государствами, которые подразумевают наличие лицензии от производителей при использовании вооружения конкретной страны за её пределами.
«Второе. С-300 составляют большую часть греческой противовоздушной обороны, и они ни в коем случае не должны быть выведены из Греции», — подчеркнул Христу.
В апреле греческий министр национальной обороны Николаос Панайотопулос заявил, что Греция не поставит Киеву танки Leopard 2A6 и С-300, находящиеся у неё на вооружении.