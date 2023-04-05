Министр обороны Панайотопулос: Греция не поставит Киеву танки Leopard 2A6 и ЗРК С-300
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- © George Panagakis
Об этом он сказал в ходе заседания парламентской комиссии по обороне.
«Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, Греция отправила на Украину несколько БМП и планирует отправить ещё несколько. Он добавил, что также Киеву были переданы боеприпасы различного типа.
«Если у нас будут возможности из излишков, мы поможем», — сказал он.
Панайотопулос рассказал, что завтра в Греции ожидают визит министра обороны Украины Алексея Резникова.
Говоря о возможных слухах по поводу передачи Украине С-300 или самолётов, он заявил что позиция Греции заключается в том, что она «не даёт ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить её собственную обороноспособность».
В феврале сообщалось, что Греция не будет поставлять Украине ЗРК С-300, базирующиеся на острове Крит.