Министр обороны Панайотопулос: Греция не поставит Киеву танки Leopard 2A6 и ЗРК С-300

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Греческий министр национальной обороны Николаос Панайотопулос заявил, что Греция не поставит Киеву танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300, находящиеся у неё на вооружении.
Министр обороны Панайотопулос: Греция не поставит Киеву танки Leopard 2A6 и ЗРК С-300
  • globallookpress.com
  • © George Panagakis

Об этом он сказал в ходе заседания парламентской комиссии по обороне.

«Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Греция отправила на Украину несколько БМП и планирует отправить ещё несколько. Он добавил, что также Киеву были переданы боеприпасы различного типа.

«Если у нас будут возможности из излишков, мы поможем», — сказал он.

Панайотопулос рассказал, что завтра в Греции ожидают визит министра обороны Украины Алексея Резникова.

Говоря о возможных слухах по поводу передачи Украине С-300 или самолётов, он заявил что позиция Греции заключается в том, что она «не даёт ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить её собственную обороноспособность».

В феврале сообщалось, что Греция не будет поставлять Украине ЗРК С-300, базирующиеся на острове Крит.

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