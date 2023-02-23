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Глава Минобороны Греции заявил, что страна не будет поставлять Украине С-300

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Греция не будет поставлять Украине ЗРК С-300, базирующиеся на острове Крит, заявил глава греческого Минобороны Никос Панайотопулос в интервью телеканалу ЭРТ-1.
Глава Минобороны Греции заявил, что страна не будет поставлять Украине С-300
  • AP
  • © Libkos

«Греция никоим образом не может этого сделать, ослабляя свою систему обороны. С-300 были приобретены и прибыли в Грецию по определённым причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр отметил, что поддержка комплексов обходится всё сложнее. По словам Панайотопулоса, когда поддерживать системы станет невозможно, власти заменят комплексы или решат проблему.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова добавила, что Москва считает враждебными для России планы Греции по передаче Киеву С-300.

В МИД России также пообещали уничтожение военной техники, поставленной Грецией Украине.

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