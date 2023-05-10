РИА Новости: имеются задержки с инспекцией судов в рамках «Черноморской инициативы»

Задержки с инспекцией судов в рамках «Черноморской инициативы» имеются, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Да, такие проблемы имеются, периодически заявляют о себе», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Москва ведёт переговоры с другими сторонами по этому вопросу и они «не всегда бывают лёгкими».

Он также рассказал, что переговоры по продлению «Черноморской инициативы», которые состоятся в Стамбуле, станут решающими.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что встреча высокого уровня по зерновой сделке состоится в Стамбуле 10—11 мая в четырёхстороннем формате.