Более 300 человек посетили мероприятия по случаю Дня Победы в Каире

Более 300 человек посетили мероприятия по случаю Дня Победы на территории «Русского дома» в столице Египта Каире.

Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в египетской столице прошла акция «Бессмертный полк».

После акции состоялся праздничный концерт, на котором со вступительной речью выступил посол России в Египте Георгий Борисенко.

9 мая на Красной площади в Москве прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Знамённая группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы — красный стяг, водружённый над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.