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В Белом доме заявили, что возможный дефолт в США будет выгоден России и Китаю

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Возможное наступление дефолта в США будет выгодно Китаю и России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме заявили, что возможный дефолт в США будет выгоден России и Китаю
  • AP

«И Китай, и Россия попытаются использовать дефолт, чтобы продемонстрировать хаос внутри США, а также нашу неспособность функционировать как демократия», — цитирует её РИА Новости.

Жан-Пьер отметила, что возможный дефолт в США создаст неопределённость в мире касательно ценности доллара, институтов и ведущей роли Вашингтона.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американский лидер Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок госдолга.

4 мая в Белом доме сообщили, что затяжной сценарий дефолта США может привести к потере порядка 8 млн рабочих мест.

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