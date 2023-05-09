В Нидерландах прошло шествие «Бессмертного полка»

Акция «Бессмертный полк» прошла на мемориальном кладбище в Нидерландах.

Об этом сообщил организатор мероприятия, ветеран войны в Афганистане Рауф Гусейнов.

«Бессмертный полк» прошёл сегодня на «Советском поле славы» в городе Лёусден», — цитирует его РИА Новости.

В акции приняли участие представители России, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Латвии.

Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в одном из центральных парков Тель-Авива.

Также шествие и концерт под открытым небом прошли на территории российского посольства в Токио.