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В Нидерландах прошло шествие «Бессмертного полка»

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Акция «Бессмертный полк» прошла на мемориальном кладбище в Нидерландах.
В Нидерландах прошло шествие «Бессмертного полка»
  • РИА Новости

Об этом сообщил организатор мероприятия, ветеран войны в Афганистане Рауф Гусейнов.

«Бессмертный полк» прошёл сегодня на «Советском поле славы» в городе Лёусден», — цитирует его РИА Новости.

В акции приняли участие представители России, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Латвии.

Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в одном из центральных парков Тель-Авива.

Также шествие и концерт под открытым небом прошли на территории российского посольства в Токио.

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