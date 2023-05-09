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Президент Кубы возложил цветы к мемориалу советского воина в Гаване

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель возложил цветы к мемориалу советского воина-интернационалиста в пригороде Гаваны, сообщает российское консульство.
Президент Кубы возложил цветы к мемориалу советского воина в Гаване
  • Gettyimages.ru

«Сегодняшняя акция была беспрецедентной. Возложение венков к мемориалу советского воина-интернационалиста в пригороде Гаваны прошло с участием высшего политического и военного руководства страны — президента страны Мигеля Диас-Канеля, министров иностранных и внутренних дел, а также Рауля Кастро», — приводит РИА Новости сообщение.

На церемонии присутствовали представители всех родов войск, военные атташе около 30 стран, послы Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

Ранее стало известно, что церемония возложения венков и парад автомобильной техники состоялись в Баренцбурге на Шпицбергене по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Также на Красной площади в Москве прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Знамённая группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы — красный стяг, водружённый над рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.

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