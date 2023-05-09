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На авиабазе Хмеймим в Сирии прошёл парад Победы

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В Минобороны России сообщили, что на российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На авиабазе Хмеймим в Сирии прошёл парад Победы
  • РИА Новости

«Сегодня на российской авиабазе Хмеймим (Сирийская Арабская Республика) состоялся военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», — говорится в сообщении ведомства.

Военный парад принял командующий группировкой войск (сил) ВС России в Сирии Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Командовал парадом заместитель командующего группировкой российских войск генерал-майор Игорь Смолий.

В пешей части парада было задействовано более 2 тыс. российских и сирийских военнослужащих.

Ранее стало известно, что церемония возложения венков и парад автомобильной техники состоялись в Баренцбурге на Шпицбергене по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Также на Красной площади в Москве прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Знамённая группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы — красный стяг, водружённый над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.

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