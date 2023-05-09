На архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы

Церемония возложения венков и парад автомобильной техники состоялись в Баренцбурге на Шпицбергене по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Об этом рассказал РИА Новости генеральный консул на архипелаге Андрей Чемерило.

«Впервые в истории новой России руководством треста «Арктикуголь» был спланирован и успешно проведён 9 мая парад автомобильной техники российской угольной компании, призванный подчеркнуть единство с Россией в этот памятный день, а также абсолютно мирный характер российского присутствия на Шпицбергене», — сказал российский дипломат.

В колонне под флагами России и Победы прошли автомобили генконсульства, весь автопарк горняков, включая тяжёлые машины и автобусы.

Ранее на Красной площади прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Знамённая группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы — красный стяг, водружённый над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.