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На архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы

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Церемония возложения венков и парад автомобильной техники состоялись в Баренцбурге на Шпицбергене по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
На архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы
  • РИА Новости

Об этом рассказал РИА Новости генеральный консул на архипелаге Андрей Чемерило.

«Впервые в истории новой России руководством треста «Арктикуголь» был спланирован и успешно проведён 9 мая парад автомобильной техники российской угольной компании, призванный подчеркнуть единство с Россией в этот памятный день, а также абсолютно мирный характер российского присутствия на Шпицбергене», — сказал российский дипломат.

В колонне под флагами России и Победы прошли автомобили генконсульства, весь автопарк горняков, включая тяжёлые машины и автобусы.

Ранее на Красной площади прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Знамённая группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы — красный стяг, водружённый над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.

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