Посол Японии: G7 обсудит в Хиросиме сохранение санкций против России и поддержку Украины

Страны G7 обсудят на майском саммите в Японии вопрос сохранения антироссийских санкций и поддержки Украины.

Об этом сообщил посол Японии в США Кодзи Томита.

«Они, безусловно, обсудят продолжение очень прочной поддержки Украины, в том числе в сфере реконструкции и восстановления (инфраструктуры. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Томита отметил, что представители стран G7 также обсудят, «как сохранять мощные меры, принятые против России».

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что санкции Запада продлятся долго, поэтому необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.