Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Посол Японии: G7 обсудит в Хиросиме сохранение санкций против России и поддержку Украины

Короткая ссылка
Страны G7 обсудят на майском саммите в Японии вопрос сохранения антироссийских санкций и поддержки Украины.
Посол Японии: G7 обсудит в Хиросиме сохранение санкций против России и поддержку Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщил посол Японии в США Кодзи Томита.

«Они, безусловно, обсудят продолжение очень прочной поддержки Украины, в том числе в сфере реконструкции и восстановления (инфраструктуры. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Томита отметил, что представители стран G7 также обсудят, «как сохранять мощные меры, принятые против России».

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что санкции Запада продлятся долго, поэтому необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить