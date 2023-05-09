Депутат ЕП Мурешан: ЕС выделит Молдавии помощь в размере €145 млн
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«Пленум Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовал за макрофинансовую помощь в размере €145 млн для Молдавии», — сообщил он в соцсетях.
Мурешан заявил о необходимости «продолжать и увеличивать поддержку властей в Кишинёве».
Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для содействия Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам.
Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии.