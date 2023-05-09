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TRT Haber: инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновлены

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Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны Турции.
TRT Haber: инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновлены
  • AP

«Источники в Министерстве национальной обороны заявили, что инспекции возобновились и зерновой коридор был перезапущен в результате инициатив Турции», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, есть.

По его словам, для этого предпринимаются все необходимые усилия.

6 мая Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена прогрессом по ситуации с экспортом российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки под эгидой ООН.

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