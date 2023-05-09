Сторонники экс-премьера Пакистана Имрана Хана сообщили о его похищении

Экс-премьера Пакистана, лидера Движения за справедливость Имрана Хана похитили из здания суда, заявил вице-премьер партии Фавад Чаудри.

«Бывший премьер-министр Имран Хан был похищен из здания суда, десятки адвокатов и обычных людей подверглись пыткам, Имран Хан был увезён неизвестными в неизвестном направлении», — сообщил он в Twitter.

В соцсетях также было опубликовано видео с избитым адвокатом политика.

Ранее издание Geo News сообщило о задержании Имрана Хана.

В марте Хан призвал сторонников выйти на улицы на фоне попыток полиции арестовать его в собственной резиденции в Лахоре.