Сторонники экс-премьера Пакистана Имрана Хана сообщили о его похищении
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«Бывший премьер-министр Имран Хан был похищен из здания суда, десятки адвокатов и обычных людей подверглись пыткам, Имран Хан был увезён неизвестными в неизвестном направлении», — сообщил он в Twitter.
В соцсетях также было опубликовано видео с избитым адвокатом политика.
Imran Khan’s lawyers. pic.twitter.com/MoUFdJ6f2U— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) May 9, 2023
Ранее издание Geo News сообщило о задержании Имрана Хана.
В марте Хан призвал сторонников выйти на улицы на фоне попыток полиции арестовать его в собственной резиденции в Лахоре.