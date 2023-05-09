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Geo: бывший премьер Пакистана Имран Хан задержан

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Бывший премьер-министр Пакистана, лидер Движения за справедливость Имран Хан задержан, сообщает Geo News.
Geo: бывший премьер Пакистана Имран Хан задержан
  • РИА Новости

Председатель партии был взят под стражу из зала суда, говорится в сообщении.

В марте  Хан призвал сторонников выйти на улицы на фоне попыток полиции арестовать его в собственной резиденции в Лахоре.

РИА Новости отмечало, что в октябре прошлого года избирательная комиссия лишила Хана парламентского мандата, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана). Также его обвинили в сокрытии информации о полученных им лично подарках.

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