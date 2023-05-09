Geo: бывший премьер Пакистана Имран Хан задержан

Бывший премьер-министр Пакистана, лидер Движения за справедливость Имран Хан задержан, сообщает Geo News.

Председатель партии был взят под стражу из зала суда, говорится в сообщении.

В марте Хан призвал сторонников выйти на улицы на фоне попыток полиции арестовать его в собственной резиденции в Лахоре.

РИА Новости отмечало, что в октябре прошлого года избирательная комиссия лишила Хана парламентского мандата, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана). Также его обвинили в сокрытии информации о полученных им лично подарках.