РИА Новости: в Палестине подтвердили гибель россиянина и его семьи в результате авиаударов

Российское посольство в Палестине подтвердило гибель гражданина России, а также его жены и сына в результате авиаударов по сектору Газа со стороны Израиля.

«Представительство России в Палестине с прискорбием подтверждает гибель российского гражданина сегодня в секторе Газа. Его звали Джамаль Хасван, 1970 года рождения. Также погибли его жена и старший сын», — заявила РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства Алия Зарипова.

Она уточнила, что у супруги погибшего россиянина и его сына гражданства России не было, но вопрос получения российского паспорта сыном находился на рассмотрении.

Зарипова добавила, что также в результате гибели мужчины сиротами остались двое детей (мальчик и девочка), недавно принятых в гражданство России.

Ранее представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра заявил, что гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в секторе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля.

Его сосед и друг, гражданин России Муавия Якоб, рассказал, что ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, в результате чего он погиб вместе с женой и сыном.

В ведомстве также сообщили, что число погибших в секторе Газа после обстрела Израилем возросло до 12.