Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа после обстрела Израилем выросло до 12

Число погибших в секторе Газа после обстрела Израилем выросло до 12.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Минздраве Палестины.

«Число погибших возросло до 12, а число пострадавших достигло 20 в результате израильских обстрелов по сектору Газа», — сказано в сообщении.

Ранее представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра заявил, что гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в секторе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля.

Его сосед и друг, гражданин России, Муавия Якоб рассказал, что ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, в результате чего он погиб вместе с женой и с сыном.