Минздрав Палестины: россиянин погиб в секторе Газа в результате израильского обстрела

Гражданин России погиб в секторе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля.

Об этом заявил представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

Как передаёт его сообщение РИА Новости, гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля.

Его сосед и друг гражданин России Муавия Якоб рассказал, что ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, в результате чего он погиб вместе с женой и с сыном.

3 мая Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по военной инфраструктуре движения ХАМАС в ответ на запуск ракет из сектора Газа.