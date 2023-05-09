Замглавы МИД Украины назвал отказ Макеева возложить цветы к мемориалам пощёчиной предкам

Заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник в интервью RND заявил, что посол Украины в ФРГ Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись возложить цветы к советским мемориалам в Берлине.

«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая», — подчеркнул он.

Мельник также назвал «пощёчиной» предкам тот факт, что Макеев отказался от просьбы к бундестагу воздвигнуть в столице Германии мемориал «миллионам украинских жертв нацистского террора».

Ранее сообщалось, что парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил гостей и участников парада с праздником.

Военный историк Юрий Кнутов рассказал об историческом значении Дня Победы в Великой Отечественной войне.