Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Замглавы МИД Украины назвал отказ Макеева возложить цветы к мемориалам пощёчиной предкам

Короткая ссылка
Заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник в интервью RND заявил, что посол Украины в ФРГ Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись возложить цветы к советским мемориалам в Берлине.

«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая», — подчеркнул он.

Мельник также назвал «пощёчиной» предкам тот факт, что Макеев отказался от просьбы к бундестагу воздвигнуть в столице Германии мемориал «миллионам украинских жертв нацистского террора».

Ранее сообщалось, что парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил гостей и участников парада с праздником.

Военный историк Юрий Кнутов рассказал об историческом значении Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить