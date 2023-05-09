Замглавы МИД Украины назвал отказ Макеева возложить цветы к мемориалам пощёчиной предкам
«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая», — подчеркнул он.
Мельник также назвал «пощёчиной» предкам тот факт, что Макеев отказался от просьбы к бундестагу воздвигнуть в столице Германии мемориал «миллионам украинских жертв нацистского террора».
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