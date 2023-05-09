Во Владивостоке прошёл военный парад в честь 78-й годовщины Победы
Об этом пишет РИА Новости.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил гостей и участников парада с праздником.
Он отметил, что более 200 тысяч приморцев отправились на фронт, отстаивали Москву и Ленинград, сражались под Сталинградом, моряки-тихоокеанцы освобождали Сахалин и Курилы, Корею и Маньчжурию.
Десятки тысяч местных жителей были представлены к государственным наградам, добавил Кожемяко.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что власти Белгорода отменили праздничные мероприятия 9 мая.