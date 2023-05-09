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Во Владивостоке прошёл военный парад в честь 78-й годовщины Победы

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Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл во Владивостоке.

Об этом пишет РИА Новости.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил гостей и участников парада с праздником.

Он отметил, что более 200 тысяч приморцев отправились на фронт, отстаивали Москву и Ленинград, сражались под Сталинградом, моряки-тихоокеанцы освобождали Сахалин и Курилы, Корею и Маньчжурию.

Десятки тысяч местных жителей были представлены к государственным наградам, добавил Кожемяко.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что власти Белгорода отменили праздничные мероприятия 9 мая.

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