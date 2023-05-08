Власти Белгорода отменили праздничные мероприятия 9 мая. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Друзья, принял решение о переносе праздничных мероприятий завтра, 9 мая, в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит», — цитирует его Интерфакс.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военный парад 9 мая проводить в этом году не будут.

Также глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.

В конце апреля врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил об отмене салюта на День Победы.