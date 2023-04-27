В Омской области отменён салют на День Победы

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил об отмене салюта на День Победы.

«Сегодня провели организационный комитет по подготовке к празднованию 9 Мая... Приняли решение салют с фейерверком не организовывать. Время салютов ещё придёт», — говорится в его Telegram.

Мэр Омска Сергей Шелест поддержал принятое решение.

Ранее gorod55.ru сообщал, что организацией праздничного фейерверка должна была заниматься компания «Пиротехнический двор». С фирмой заключили контракт на сумму 3 млн рублей. Салют предполагалось запустить из трёх точек.

Предполагалось, что фейерверк 9 мая продлится 10 минут.