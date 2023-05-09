Историк Кнутов напомнил об историческом значении Дня Победы в Великой Отечественной войне

Военный историк Юрий Кнутов рассказал об историческом значении Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом пишут «Известия».

По его словам, Германия дважды подписывала документы о безоговорочной капитуляции.

«В ночь на 7 мая со стороны СССР присутствовали подписанты недостаточного уровня, поэтому договор был переподписан в ночь на 9 мая. По европейскому времени это было 8 мая, поэтому в европейских странах праздник отмечается в этот день», — рассказал Кнутов.

Он отметил, что данное событие было эпохальным и означало прекращение всех войн.

«В это время были заложены основы ООН, и все думали, что мир будет развиваться без войн и катаклизмов. Но, к сожалению, эти надежды просуществовали недолго — уже в 1946 году в Фултоне премьер Великобритании фактически объявляет холодную войну», — сказал историк.

Ранее стало известно, что в Русском доме в канун 78-й годовщины Великой Победы над фашизмом в Коломбо (Шри-Ланка) открылась фотовыставка «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы».

На ней представлены документы, отражающие ключевые моменты Нюрнбергского процесса — появление идеи создания международного трибунала и вынесение приговора преступникам-фашистам.