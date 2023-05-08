Фотовыставка, посвящённая Нюрнбергскому процессу, открылась в Русском доме в Коломбо
Как передаёт ТАСС, в экспозиции представлены около 40 фотографий и копий документов.
«Выставка раскрывает малоизвестные подробности громкого процесса через фотографии и архивные документы, иллюстрирующие течение трибунала, рассказы очевидцев и участников процесса», — цитирует агентство слова Марии Поповой, руководителя представительства Россотрудничества в Шри-Ланке.
Выставка открылась разделом «Николай II и Гаагские конференции». Кроме того, на ней представлены документы, отражающие ключевые моменты Нюрнбергского процесса — появление идеи создания международного трибунала и вынесение приговора преступникам-фашистам.
На церемонии открытия присутствовали представители Министерства обороны Шри-Ланки и другие высокопоставленные военнослужащие.
Одним из почётных гостей мероприятия стал заслуженный артист Республики Северная Осетия Сослан Фидаров, доставивший в Коломбо частицу Вечного огня из Москвы в рамках патриотической акции «Огонь памяти».
Также представители Русского дома и посольства России в Коломбо почтили память участников Великой Отечественной войны акцией «Бессмертный полк». Они прошлись по городу с портретами героев ВОВ под песню из фильма «Офицеры».
Выставка продлится до конца мая.
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