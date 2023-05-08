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Фотовыставка, посвящённая Нюрнбергскому процессу, открылась в Русском доме в Коломбо

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В Русском доме в канун 78-й годовщины Великой Победы над фашизмом в Коломбо (Шри-Ланка) открылась фотовыставка «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы».

Как передаёт ТАСС, в экспозиции представлены около 40 фотографий и копий документов.

«Выставка раскрывает малоизвестные подробности громкого процесса через фотографии и архивные документы, иллюстрирующие течение трибунала, рассказы очевидцев и участников процесса», — цитирует агентство слова Марии Поповой, руководителя представительства Россотрудничества в Шри-Ланке.

Выставка открылась разделом «Николай II и Гаагские конференции». Кроме того, на ней представлены документы, отражающие ключевые моменты Нюрнбергского процесса — появление идеи создания международного трибунала и вынесение приговора преступникам-фашистам.

На церемонии открытия присутствовали представители Министерства обороны Шри-Ланки и другие высокопоставленные военнослужащие.

Одним из почётных гостей мероприятия стал заслуженный артист Республики Северная Осетия Сослан Фидаров, доставивший в Коломбо частицу Вечного огня из Москвы в рамках патриотической акции «Огонь памяти».

Также представители Русского дома и посольства России в Коломбо почтили память участников Великой Отечественной войны акцией «Бессмертный полк». Они прошлись по городу с портретами героев ВОВ под песню из фильма «Офицеры».

Выставка продлится до конца мая.

Ранее стало известно, что парад Победы на Красной площади впервые покажут в наземном транспорте Москвы.

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